Трамп попал под шквал критики, не став обвинять Россию во вмешательстве в выборы

CA-NEWS (CA) - На совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции в понедельник президент США Дональд Трамп отказался обвинить российского лидера во вмешательстве в американские выборы 2016 года, подвергнув сомнениям выводы собственных спецслужб и спровоцировав шквал критики у себя на родине, сообщает Reuters.

Хотя критики, союзные страны и даже личные помощники призывали Трампа занять жесткую позицию, он не сказал ни одного обидного слова в адрес Москвы ни по одному из вопросов, из-за которых отношения двух стран достигли низшей точки со времен холодной войны.

Вместо этого он раскритиковал политику своей же страны за «глупость», особенно решение начать расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

Всего за три дня до начала саммита в Хельсинки Минюст США сообщил, что федеральный суд присяжных заочно обвинил 12 сотрудников российской военной разведки во взломе компьютеров кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон и Демократической партии.

Выступление Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным в Хельсинки породило волну недовольства в США, в том числе со стороны его Республиканской партии, хотя Белый дом уже не первый месяц пытается опровергнуть предположения о том, что Трамп не хочет идти на конфронтацию с Россией.

На вопрос о том, верит ли он спецслужбам США, которые пришли к выводу, что Россия вмешалась в выборы в попытке помочь ему обойти Клинтон, Трамп сказал, что не убежден в том, что это дело рук Москвы.

«Я не вижу никаких причин, по которым это могло бы быть так. Президент Путин очень сильно и уверенно отрицал (обвинения) сегодня», - сказал Трамп.

На это заявление вскоре отреагировал директор национальной разведки США Дэн Коутс, дав понять, что не разделяет точку зрения президента.

«Мы сделали четкие выводы о вмешательстве России в выборы 2016 года и ее продолжающихся повсеместных попытках подорвать нашу демократию, и мы продолжим поставлять правдивые и объективные разведданные для обеспечения нашей национальной безопасности», - говорится в заявлении Коутса.

Пресс-конференция также встревожила некоторых чиновников Госдепа и министерства обороны, а также спецслужбы США, сказали чиновники в пяти правительственных учреждениях.

Беспокойство высказали также несколько дипломатов. Билл Бернс, бывший заместитель госсекретаря США и посол в России, сказал в ходе телефонного интервью: «Я видел много выступлений президентов на мировой арене, но не могу вспомнить ни одного, которое было бы столь ужасным, как это».

Спустя несколько часов после саммита в Хельсинки Трамп написал в твиттере: «У меня ОГРОМНАЯ уверенность в МОИХ разведчиках. Однако я также признаю, что для того чтобы построить лучшее будущее, мы не должны зацикливаться лишь на прошлом - как две крупнейшие ядерные державы в мире, мы должны поддерживать контакты!».

Россия нам не союзник

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан назвал выступление Трампа «предательским», а сенатор-республиканец Джон Маккейн сказал, что встреча с Путиным была «трагической ошибкой».

Ряд других республиканцев в Конгрессе, включая спикера Палаты представителей Пола Райана и лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, которые ранее высказывались о подходе Трампа к России в сдержанной форме, в понедельник сделали более критические заявления.

Так, Райан сказал, что Трамп «должен осознавать, что Россия нам не союзник».

Белый дом сообщил, что Трамп во вторник встретится с членами Конгресса. Администрация не предоставила других деталей.

Глупость и тупость

Еще до начала саммита Трамп обвинил свою страну в ухудшении отношений с Россией. «Наши отношения с Россией НИКОГДА не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости США... Жульнической Охоте на Ведьм!», - написал он в твиттере.

В ответ на это российский МИД написал: «Мы согласны».

Отвечая на вопрос о том, стоит ли винить Россию в ухудшении связей, Трамп сказал: «Обе страны несут за это ответственность. Я думаю, США ведут себя глупо. Мы все ведем себя глупо», - сказал он.

Теплые слова Трампа в адрес России существенно контрастируют с его риторикой на прошлой неделе, когда он несколько раз раскритиковал давних союзников США на саммите НАТО и в ходе визита в Великобританию.

На вопрос о том, считает ли он Путина соперником, Трамп сказал: «На самом деле, я назвал его конкурентом, и он хороший конкурент, я думаю, слово «конкурент» можно считать комплиментом».

Трамп также не стал публично критиковать Россию за аннексию Крыма у Украины в 2014 году, что стало еще одной геополитической победой Путина над Западом, который пытается его изолировать.

Путин подчеркнул важность совместной работы двух стран и положительно высказался о Трампе.

На вопрос о том, хотел ли он победы Трампа на выборах 2016 года и поручил ли он своим чиновникам ему помочь, Путин сказал: «Да, я хотел», но опроверг предположение о вмешательстве России в предвыборную гонку, назвав обвинения «ерундой».

Путин предложил следователям США приехать в Россию и поучаствовать в допросе россиян, обвиненных Вашингтоном во вмешательстве в выборы, если российским следователям позволят сделать то же самое по отношению к американским шпионам.