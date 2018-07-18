РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Таджикистана в августе посетит Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан

CA-NEWS (TJ) - На август текущего года запланированы поездки президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан, сообщили «Азия-Плюс» в правительстве Таджикистана.

Баку лидер Таджикистана посетит с официальном визитом по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«По итогам визита в Азербайджан планируется подписание нового пакета соглашений и договоров между двумя государствами», - сообщили в ведомстве.

В Ташкент глава Таджикистана поедет с государственным визитом также по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

По итогам этого госвизита также ожидается подписание солидного пакета соглашений и договоров, в том числе договора о стратегическом партнерстве. В рамках госвизита в Ташкенте состоится совместный гала-концерт мастеров искусств двух стран, отмечает правительство.

По его словам, визит в Туркменистан будет рабочим.

В Туркменистане Эмомали Рахмон примет участие в очередном саммите лидеров стран Центральной Азии - глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, который посвящен 25-летию фонда.

По его словам, точные даты визитов Рахмона будут объявлены позже. Он также сообщил, что в августе в Таджикистан с официальным визитом приедет президент Индии Рам Натх Ковинд.

print
  • Глава Amazon с состоянием в $150 млрд назван богатейшим человеком в современной истории
  • Forbes назвал боксера Флойда Мейвезера самой высокооплачиваемой знаменитостью мира. За ним следуют актер Джордж Клуни и модель Кайли Дженнер
  • В Монголии собирают пожертвования для японских граждан, пострадавших от стихийного бедствия
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×