Президент Таджикистана в августе посетит Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан

CA-NEWS (TJ) - На август текущего года запланированы поездки президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан, сообщили «Азия-Плюс» в правительстве Таджикистана.

Баку лидер Таджикистана посетит с официальном визитом по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«По итогам визита в Азербайджан планируется подписание нового пакета соглашений и договоров между двумя государствами», - сообщили в ведомстве.

В Ташкент глава Таджикистана поедет с государственным визитом также по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

По итогам этого госвизита также ожидается подписание солидного пакета соглашений и договоров, в том числе договора о стратегическом партнерстве. В рамках госвизита в Ташкенте состоится совместный гала-концерт мастеров искусств двух стран, отмечает правительство.

По его словам, визит в Туркменистан будет рабочим.

В Туркменистане Эмомали Рахмон примет участие в очередном саммите лидеров стран Центральной Азии - глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, который посвящен 25-летию фонда.

По его словам, точные даты визитов Рахмона будут объявлены позже. Он также сообщил, что в августе в Таджикистан с официальным визитом приедет президент Индии Рам Натх Ковинд.