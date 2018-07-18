Президент Монголии поддержал предложение депутатов о проведении внеочередной сессии парламента

CA-NEWS (MNG) - Двадцать пять членов парламента Монголии 10 июля подписали петицию с призывом о проведении внеочередной сессии парламента и представили ее спикеру парламента Миэгомбын Энхболду. Президент страны Халтмагийн Баттулга отправил официальное письмо спикеру парламента относительно его позиции по этому вопросу.

В письме говорится, что будучи главой государства Баттулга лично встретился с народом и выслушал их возражения. Большинство затронули тему коррупции, бюрократии и растущей социальной несправедливости. С этим же мнением согласились и некоторые члены парламента, которые подписали петицию о проведении внеочередной сессии парламента. Поэтому крайне необходимо провести внеочередную сессию, отмечается в официальном письме, опубликованный пресс-службой главы государства.

Согласно закону о парламенте (ВГХ), если 25 членов или одна треть парламента предлагают созвать нерегулярную сессию, спикер парламента обязан дать ответ в течение 14 дней.

Член парламента Л. Оюн-Эрден заявил: «Члены парламента, подписавшие петицию, сочли необходимым, чтобы парламент обсудил печально известное дело под названием «60 млрд.МНТ» (около $25 млн) и тот факт, что 51% долю шахты «Эрдэнэт» выставили в качестве возмещения долга для Standard Bank.



