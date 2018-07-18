Туркменистан отчитался в ООН о правах женщин

CA-NEWS (TM) - 10 июля в отделении ООН в Женеве состоялись слушания доклада правительства Туркменистана по CEDAW (Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин), сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Доклад представил глава официальной туркменской делегации, заместитель министра образования Мердан Говшудов.

Кроме Говшудова в официальную делегацию входили:

Атагельды Халджанов – посол, Постоянный Представитель Туркменистана при Отделении ООН в Женеве;

Батыр Оразов – заместитель директора Туркменского Национального института демократии и прав человека при президенте Туркменистана;

Байлы Сейилов – представитель Меджлиса Туркменистана;

Сельви Сысоева – главный специалист отдела социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана;

Бахар Сердарова – главный специалист Союза Женщин Туркменистана.

Вопреки ожиданиям не приехала в Женеву туркменский Омбудсмен Яздурсун Гурбанназарова, хотя свое выступление глава делегации начал именно с новости о том, что в Туркменистане была учреждена должность уполномоченного по правам человека. Отсутствие омбудсмена в составе делегации Говшудов не объяснял.

10 июня, после получасового вступительного доклада Мердана Говшудова о ситуации с правами женщин, члены комитета ООН получили возможность задавать свои вопросы туркменской делегации.

По данным издания, отвечать на вопросы представители Туркменистана начинали с долгого цитирования законов и национальных программ без конкретных ответов. Председатель заседания несколько раз прерывала такие выступления с просьбами перейти к сути. Эксперты, задававшие вопросы тоже повторяли их по нескольку раз, пытаясь добиться внятного ответа. При «неудобных» вопросах, слово брал Атагельды Халджанов (постпред Туркменистана при ООН в Женеве), который уверял, что работа в этом направлении ведется и все запрашиваемые данные будут предоставлены позже в письменном виде.

Приводим тезисно некоторые вопросы и ответы.

- Насколько независим аппарат Омбудсмена, источники финансирования аппарата и достаточно ли работников в аппарате?

- Аппарат финансируется государством и укомплектован на достаточном уровне.

- Поступила информация о репрессиях в отношении женщин-правозащитников. Можете ли вы прокомментировать ситуацию?

Отвечая на вопрос об опасностях работы женщин-правозащитников, представитель Туркменистана рассказала о работе союза женщин Туркменистана, не ответив на поставленный вопрос даже после повторной просьбы уточнить.

- Существует ли в госучреждениях Туркменистана дресс-код для женщин? Обязаны ли женщины носить национальную одежду и запрещается ли им красить волосы и ногти?

- В стране ведется борьба за сохранение культуры и национальных традиций, а национальную одежду женщины носят добровольно, потому что она удобная.

- Привлекаются ли женщины к принудительному труду на хлопковых полях?

- В Туркменистане законодательно запрещено использование детского труда.

- Но речь о женщинах.

- В Туркменистане никто не привлекается к работам без оплаты труда [размер оплаты труда не уточнялся].

- В официальном докладе Туркменистана указано, что на телефоны горячей линии помощи женщинам при домашнем насилии и похищении [речь идет о торговле людьми] поступило более 3 тыс. звонков, при этом вы утверждаете, что было заведено всего лишь одно дело. Нет ли здесь несоответствия?

- Многие звонят за консультативной помощью. Количество звонков не отображает реальное количество преступлений. Что касается проституции, в Туркменистане этот вопрос не стоит так остро.

- Сколько центров помощи женщинам, пострадавшим от семейного насилия существует в Туркменистане, в том числе в отдаленных регионах?

- Мало, но мы работаем над увеличением их количества.

- Как обстоит дело с выдачей гражданства? В частности, детям, рожденным в Туркменистане вне зависимости от наличия гражданства у родителей.

- Уважаемый президент регулярно дает гражданство лицам без такового. Туркменистан из гуманных соображений предоставил гражданство 18 тысячам человек. Мы работаем над законодательной базой для беженцев, которых никто не притесняет.

- Ведется ли работа по информированию девушек и женщин о женском здоровье и проблемах ЗППП (заболеваниях, передающихся половым путем)? Можете ли вы предоставить статистику о количестве заболеваний СПИДом?

- Мы регулярно проводим мероприятия по информированию и половому воспитанию молодежи, показываем им фильмы и раздаем брошюры.

- Насколько просто нуждающимся женщинам получить помощь от государства. В частности, есть ли возможность найти работу у женщин-инвалидов?

- ВВП на душу населения у нас выше среднего и о нищете и бедности в Туркменистане речи не идет. У нас есть кодекс о социальной защите населения и закон о государственном пенсионном страховании. Нуждающимся выплачиваются пособия, в том числе и по инвалидности [размеры не уточняются]. Безработные могут трудоустроиться через биржи труда.

- Насколько серьезно вы рассматриваете проблему домогательств к женщинам на работе?

- Серьезно, вплоть до уголовного преследования. Но домогательств в Туркменистане не зафиксировано.

- Нам сообщают о препятствовании со стороны представителей властей гражданам Туркменистана, пытающимся заключить брак с иностранцами.

- Никаких препятствий нет. Вопрос регулируется семейным кодексом. Туркменские посольства должны выдавать гражданам страны необходимые справки для заключения брака с иностранцами. Лично ехать за документами в Туркменистан не обязательно.

- Как обстоят дела с детскими садами?

- Садов хватает и в крупных городах, и в селах. Они находятся на гособеспечении. Прием в сады начинается с полутора лет, но мои внучки пошли с года.

Помимо этих, представители туркменской делегации проигнорировали ряд вопросов. В частности, несмотря на многочисленные попытки экспертов выяснить, когда будет разработан и принят закон о домашнем насилии, этот вопрос так и остался без ответа, говорится в сообщении.