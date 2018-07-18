Туркменистан отчитался в ООН о правах женщин

- Туркменистан, общество
- 13:16, 18 июля 2018
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CA-NEWS (TM) - 10 июля в отделении ООН в Женеве состоялись слушания доклада правительства Туркменистана по CEDAW (Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин), сообщает издание «Хроника Туркменистана».
Доклад представил глава официальной туркменской делегации, заместитель министра образования Мердан Говшудов.
Кроме Говшудова в официальную делегацию входили:
Атагельды Халджанов – посол, Постоянный Представитель Туркменистана при Отделении ООН в Женеве;
Батыр Оразов – заместитель директора Туркменского Национального института демократии и прав человека при президенте Туркменистана;
Байлы Сейилов – представитель Меджлиса Туркменистана;
Сельви Сысоева – главный специалист отдела социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана;
Бахар Сердарова – главный специалист Союза Женщин Туркменистана.
Вопреки ожиданиям не приехала в Женеву туркменский Омбудсмен Яздурсун Гурбанназарова, хотя свое выступление глава делегации начал именно с новости о том, что в Туркменистане была учреждена должность уполномоченного по правам человека. Отсутствие омбудсмена в составе делегации Говшудов не объяснял.
10 июня, после получасового вступительного доклада Мердана Говшудова о ситуации с правами женщин, члены комитета ООН получили возможность задавать свои вопросы туркменской делегации.
По данным издания, отвечать на вопросы представители Туркменистана начинали с долгого цитирования законов и национальных программ без конкретных ответов. Председатель заседания несколько раз прерывала такие выступления с просьбами перейти к сути. Эксперты, задававшие вопросы тоже повторяли их по нескольку раз, пытаясь добиться внятного ответа. При «неудобных» вопросах, слово брал Атагельды Халджанов (постпред Туркменистана при ООН в Женеве), который уверял, что работа в этом направлении ведется и все запрашиваемые данные будут предоставлены позже в письменном виде.
Приводим тезисно некоторые вопросы и ответы.
- Насколько независим аппарат Омбудсмена, источники финансирования аппарата и достаточно ли работников в аппарате?
- Аппарат финансируется государством и укомплектован на достаточном уровне.
- Поступила информация о репрессиях в отношении женщин-правозащитников. Можете ли вы прокомментировать ситуацию?
Отвечая на вопрос об опасностях работы женщин-правозащитников, представитель Туркменистана рассказала о работе союза женщин Туркменистана, не ответив на поставленный вопрос даже после повторной просьбы уточнить.
- Существует ли в госучреждениях Туркменистана дресс-код для женщин? Обязаны ли женщины носить национальную одежду и запрещается ли им красить волосы и ногти?
- В стране ведется борьба за сохранение культуры и национальных традиций, а национальную одежду женщины носят добровольно, потому что она удобная.
- Привлекаются ли женщины к принудительному труду на хлопковых полях?
- В Туркменистане законодательно запрещено использование детского труда.
- Но речь о женщинах.
- В Туркменистане никто не привлекается к работам без оплаты труда [размер оплаты труда не уточнялся].
- В официальном докладе Туркменистана указано, что на телефоны горячей линии помощи женщинам при домашнем насилии и похищении [речь идет о торговле людьми] поступило более 3 тыс. звонков, при этом вы утверждаете, что было заведено всего лишь одно дело. Нет ли здесь несоответствия?
- Многие звонят за консультативной помощью. Количество звонков не отображает реальное количество преступлений. Что касается проституции, в Туркменистане этот вопрос не стоит так остро.
- Сколько центров помощи женщинам, пострадавшим от семейного насилия существует в Туркменистане, в том числе в отдаленных регионах?
- Мало, но мы работаем над увеличением их количества.
- Как обстоит дело с выдачей гражданства? В частности, детям, рожденным в Туркменистане вне зависимости от наличия гражданства у родителей.
- Уважаемый президент регулярно дает гражданство лицам без такового. Туркменистан из гуманных соображений предоставил гражданство 18 тысячам человек. Мы работаем над законодательной базой для беженцев, которых никто не притесняет.
- Ведется ли работа по информированию девушек и женщин о женском здоровье и проблемах ЗППП (заболеваниях, передающихся половым путем)? Можете ли вы предоставить статистику о количестве заболеваний СПИДом?
- Мы регулярно проводим мероприятия по информированию и половому воспитанию молодежи, показываем им фильмы и раздаем брошюры.
- Насколько просто нуждающимся женщинам получить помощь от государства. В частности, есть ли возможность найти работу у женщин-инвалидов?
- ВВП на душу населения у нас выше среднего и о нищете и бедности в Туркменистане речи не идет. У нас есть кодекс о социальной защите населения и закон о государственном пенсионном страховании. Нуждающимся выплачиваются пособия, в том числе и по инвалидности [размеры не уточняются]. Безработные могут трудоустроиться через биржи труда.
- Насколько серьезно вы рассматриваете проблему домогательств к женщинам на работе?
- Серьезно, вплоть до уголовного преследования. Но домогательств в Туркменистане не зафиксировано.
- Нам сообщают о препятствовании со стороны представителей властей гражданам Туркменистана, пытающимся заключить брак с иностранцами.
- Никаких препятствий нет. Вопрос регулируется семейным кодексом. Туркменские посольства должны выдавать гражданам страны необходимые справки для заключения брака с иностранцами. Лично ехать за документами в Туркменистан не обязательно.
- Как обстоят дела с детскими садами?
- Садов хватает и в крупных городах, и в селах. Они находятся на гособеспечении. Прием в сады начинается с полутора лет, но мои внучки пошли с года.
Помимо этих, представители туркменской делегации проигнорировали ряд вопросов. В частности, несмотря на многочисленные попытки экспертов выяснить, когда будет разработан и принят закон о домашнем насилии, этот вопрос так и остался без ответа, говорится в сообщении.