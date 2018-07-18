РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нацбанк Казахстана назвал банки, допустившие больше всего нарушений. На них выписаны штрафы на $52,5 тыс.
Предыстория: Назарбаев потребовал не допускать «огромного» количества банков: «БТА Банк разворовали — $6-7 млрд, до сих пор восстанавливаем»

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана по итогам второго квартала 2018 года провел мониторинг и анализ допущенных банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

Как сообщает пресс-служба финрегулятора, по итогам выявленных нарушений в отношении банков применено 64 санкций и ограниченных мер воздействия, в том числе 24 санкции в виде наложения и взыскания штрафов, 40 ограниченных мер воздействия, из них 37 письменных предписаний и 3 письменных предупреждения.

Результаты проведенного анализа показали, что банки в большинстве случаев не соблюдают следующие порядки, установленные банковским законодательством РК, а также нормативными правовыми актами Нацбанка, которые связаны с осуществлением:
- обслуживания банковского займа;
- платежей и переводов денег;
- обслуживания банковских счетов;
- взаимодействия с Национальным банком по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Так, за 3 месяца среди банков, допустивших наибольшее количество нарушений, Национальный банк выделил АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны», ДБ АО «Сбербанк России», АО «АТФ Банк», АО «ForteBank».

Общая сумма штрафов, наложенных на банки за нарушения, по которым предусмотрена административная ответственность, составила более 17 млн 958 тыс. тенге ($52,5 тыс.), в том числе:
- АО «Qazaq Banki» - 3 млн 843 тыс. тенге (за нарушение порядка исполнения платежных документов (срока исполнения указания клиента по платежу/переводу денег) в размере 5% от сумы указания);
- АО «Банк Астаны» - 1 млн 971 тыс. тенге (за нарушение порядка исполнения платежных документов (срока исполнения указания клиента по платежу/переводу денег) в размере 5% от сумы указания);
- АО «Эксимбанк Казахстан» - 9 млн 620 тыс. тенге (за нарушение порядка исполнения платежных документов (срока исполнения указания клиента по платежу/переводу денег) в размере 5% от сумы указания);
- АО «АТФ Банк» - 1 млн 563 тыс. тенге (за предоставление недостоверных сведений в кредитное бюро, а также несвоевременное исполнение ограниченной меры воздействия);
- АО «Нур Банк» - 962 тыс. тенге (за предоставление недостоверных сведений в кредитное бюро).

print
  • В Душанбе впервые пройдет «Летний фестиваль»
  • В Монголии собирают пожертвования для японских граждан, пострадавших от стихийного бедствия
  • В Караганде реконструируют один из старейших зоопарков Казахстана
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×