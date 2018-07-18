Нацбанк Казахстана назвал банки, допустившие больше всего нарушений. На них выписаны штрафы на $52,5 тыс.

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана по итогам второго квартала 2018 года провел мониторинг и анализ допущенных банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

Как сообщает пресс-служба финрегулятора, по итогам выявленных нарушений в отношении банков применено 64 санкций и ограниченных мер воздействия, в том числе 24 санкции в виде наложения и взыскания штрафов, 40 ограниченных мер воздействия, из них 37 письменных предписаний и 3 письменных предупреждения.

Результаты проведенного анализа показали, что банки в большинстве случаев не соблюдают следующие порядки, установленные банковским законодательством РК, а также нормативными правовыми актами Нацбанка, которые связаны с осуществлением:

- обслуживания банковского займа;

- платежей и переводов денег;

- обслуживания банковских счетов;

- взаимодействия с Национальным банком по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Так, за 3 месяца среди банков, допустивших наибольшее количество нарушений, Национальный банк выделил АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны», ДБ АО «Сбербанк России», АО «АТФ Банк», АО «ForteBank».

Общая сумма штрафов, наложенных на банки за нарушения, по которым предусмотрена административная ответственность, составила более 17 млн 958 тыс. тенге ($52,5 тыс.), в том числе:

- АО «Qazaq Banki» - 3 млн 843 тыс. тенге (за нарушение порядка исполнения платежных документов (срока исполнения указания клиента по платежу/переводу денег) в размере 5% от сумы указания);

- АО «Банк Астаны» - 1 млн 971 тыс. тенге (за нарушение порядка исполнения платежных документов (срока исполнения указания клиента по платежу/переводу денег) в размере 5% от сумы указания);

- АО «Эксимбанк Казахстан» - 9 млн 620 тыс. тенге (за нарушение порядка исполнения платежных документов (срока исполнения указания клиента по платежу/переводу денег) в размере 5% от сумы указания);

- АО «АТФ Банк» - 1 млн 563 тыс. тенге (за предоставление недостоверных сведений в кредитное бюро, а также несвоевременное исполнение ограниченной меры воздействия);

- АО «Нур Банк» - 962 тыс. тенге (за предоставление недостоверных сведений в кредитное бюро).