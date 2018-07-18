В Узбекистане права учителей будет защищать специальная служба

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане будет создана специальная правовая служба по защите учителей. Об этом стало известно по итогам совещания под председательством Шавката Мирзияева, посвященного вопросам реформирования и развития системы общего среднего образования, которое состоялось 17 июля в Ташкенте.

«На мероприятии подчеркивалось, что необходимо ограничить проверки деятельности учителей различными контролирующими органами, не привлекать педагогов к работе по благоустройству, участию в различных собраниях, подписной кампании и иной работе, не входящей в их компетенцию. Поставлена задача по организации специальной правовой службы по защите прав учителей», – сообщила пресс-служба президента.

Также в ходе совещания состоялась презентация разработанных на основе этих указаний мероприятий по реформированию системы народного образования. Президент дал поручение по повышению заработной платы, статуса педагогов в обществе, их социальной и правовой защите.

Кроме того, особое внимание уделялось таким вопросам, как широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему образования, предоставление внебюджетных доходов в распоряжение школы, налаживание в школах внутриколлективной системы контроля, разработка рейтинга школ в целях увеличения количества образцовых школ.