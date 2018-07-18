РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане права учителей будет защищать специальная служба
Предыстория: В Узбекистане студенты издевались над преподавателем, предлагая ему станцевать за деньги

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане будет создана специальная правовая служба по защите учителей. Об этом стало известно по итогам совещания под председательством Шавката Мирзияева, посвященного вопросам реформирования и развития системы общего среднего образования, которое состоялось 17 июля в Ташкенте.

«На мероприятии подчеркивалось, что необходимо ограничить проверки деятельности учителей различными контролирующими органами, не привлекать педагогов к работе по благоустройству, участию в различных собраниях, подписной кампании и иной работе, не входящей в их компетенцию. Поставлена задача по организации специальной правовой службы по защите прав учителей», – сообщила пресс-служба президента.

Также в ходе совещания состоялась презентация разработанных на основе этих указаний мероприятий по реформированию системы народного образования. Президент дал поручение по повышению заработной платы, статуса педагогов в обществе, их социальной и правовой защите.

Кроме того, особое внимание уделялось таким вопросам, как широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему образования, предоставление внебюджетных доходов в распоряжение школы, налаживание в школах внутриколлективной системы контроля, разработка рейтинга школ в целях увеличения количества образцовых школ.

print
  • МВФ предоставил Монголии финансирование на сумму $185 млн
  • Forbes назвал боксера Флойда Мейвезера самой высокооплачиваемой знаменитостью мира. За ним следуют актер Джордж Клуни и модель Кайли Дженнер
  • За сутки доллар на «черном рынке» Туркменистана вырос на три маната
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×