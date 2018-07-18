ООН: Песчаные и пыльные бури – проблема для здоровья и благополучия людей

CA-NEWS (CA) - От высокого уровня смертности до снижения темпов экономического роста – влияние песчаных и пылевых бурь может быть значительным, особенно для стран с низким доходом. Однако благодаря сотрудничеству и обмену информацией можно снизить риски. Об этом говорили участники Политического форума по Целям устойчивого развития, который проходит в эти дни в ООН, сообщает на сайте организации.

«Бездействие в этом вопросе стоит очень дорого. Одна песчаная буря может вызвать убытки в сотни миллионов долларов. На карту поставлено благополучие населения»,- заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак.

Песчаные и пыльные бури обычно происходят, когда сильные ветры поднимают большое количество песка и пыли с обнаженных сухих почв в атмосферу. Различные исследования показали, что песчаные и пыльные бури вызывают заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, кожи и глаз. Эксперты также выявили значительное экономическое влияние, которое оказывают эти явления.

«Потери в сельском хозяйстве, секторах транспорта и инфраструктуры. Эти ресурсы можно было бы использовать для устойчивого развития»,- заявил председатель генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак.

Песчаные и пыльные бури случаются в 45 странах мира – прежде всего, в центральной Африке, центральной и восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Северной Америке и странах Карибского бассейна. Всемирная метеорологическая организация ООН сегодня может предупреждать о приближении бурь за три дня. Однако странам все еще нужно самостоятельно решать проблемы информирования самых незащищенных групп населения, чтобы снизить смертность и ущерб для жизни людей.

Среди предлагаемых решений – посадка деревьев в местах, где бури встречаются чаще всего, а также совершенствование каналов передачи информации, чтобы люди могли подготовиться и защититься от бурь. Также предлагается организовать обмен информацией и опытом между странами, которые сталкиваются с этим явлением.