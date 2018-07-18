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  18 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольские борцы завоевали золотую и бронзовую медали гран-при в Испании

CA-NEWS (MNG) - 14-15 июля в Мадриде состоялся турнир по вольной борьбе «Гран-при Испании». Два спортсмена из Монголии приняли участие в 18-м турнире, завоевав золотую и бронзовую медали, передает Montsame.

Мастер спорта международного класса Санжаагийн Ганбаяр завоевал золотую медаль в весовой категории до 70 кг среди мужчин, победив борцов из Германии, Канады и Казахстана, а мастер спорта международного класса Тумур-Очирын Туглаа - бронзовую медаль в весе до 65 кг.

Золотой медалист Нью-Йоркского Атлетического клуба С. Ганбаяр преподает в университете штата Мэриленд, США.

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