Монгольские борцы завоевали золотую и бронзовую медали гран-при в Испании

CA-NEWS (MNG) - 14-15 июля в Мадриде состоялся турнир по вольной борьбе «Гран-при Испании». Два спортсмена из Монголии приняли участие в 18-м турнире, завоевав золотую и бронзовую медали, передает Montsame.

Мастер спорта международного класса Санжаагийн Ганбаяр завоевал золотую медаль в весовой категории до 70 кг среди мужчин, победив борцов из Германии, Канады и Казахстана, а мастер спорта международного класса Тумур-Очирын Туглаа - бронзовую медаль в весе до 65 кг.

Золотой медалист Нью-Йоркского Атлетического клуба С. Ганбаяр преподает в университете штата Мэриленд, США.