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  18 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Правозащитники представили альтернативный доклад о ситуации с правами женщин в Туркменистане
Предыстория: Туркменистан отчитался в ООН о правах женщин

CA-NEWS (TM) - Представители Туркменской Инициативы по Правам Человека (ТИПЧ) провели брифинг для членов Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, на котором представили альтернативный доклад.

«На сегодняшний день в стране женщины вовлечены в политическую и общественную жизнь страны, то есть формально представлены в выборных органах государственной власти и управления. Однако, и данная тенденция лишь формально отвечает требованиям внутреннего и международного права, ибо все эти женщины не обладают реальной независимостью и часто «присутствуют во власти» для создания «статистической картинки» гендерного равенства. Создается впечатление, что для этой же «статистической картинки» первым омбудсменом в Туркменистане была назначена женщина», - отмечает правозащитники.

ТИПЧ считает, что государство не только не трансформирует стереотипы и патриархальные взгляды, приводящие к дискриминации женщин, но способствует их еще большему усугублению.

Так же были даны ТИПЧ дал рекомендации, которые были использованы членами комитета во время встречи с официальной делегацией туркменского правительства.

Разработать и применить на практике реальную программу по искоренению дискриминационных в отношении женщин стереотипов и патриархальных взглядов; способствовать созданию независимых женских правозащитных организаций для осуществления мониторинга данного процесса и оказания правовой помощи женщинам, страдающим от негативных стереотипов в обществе; провести информационно-образовательную работу для женщин (с использованием ТВ) о незаконных действиях властей и о доступных механизмах оспаривания этих действий, отмечается в докладе.

Туркменская инициатива по правам человека была создана 17 ноября 2004 года на базе Хельсинской группы Туркменистана. Основное направление деятельности организации: мониторинг ситуации с правами национальных меньшинств, свободой ассоциаций, свободой слова, детского труда и системы образования в Туркменистане.

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