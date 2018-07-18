В Казахстане студенты установили еще одну соломенную белку, но в этот раз абсолютно бесплатно

CA-NEWS (KZ) - Около 20 студентов Казахского национального аграрного университета установили еще одну соломенную белку, похожую на ту, что находится в Алматы. Ее уменьшенная копия установлена на территории агропарка в городе Каскелен.

На этот раз статуя вдвое ниже – высота составила 6 метров. Для ее изготовления не понадобилось средств: на полях идет уборка урожая.

На белку из южной столицы было потрачено 23 млн тенге ($67 тыс.).