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  18 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане студенты установили еще одну соломенную белку, но в этот раз абсолютно бесплатно
Предыстория: В Алматы установили соломенную белку-гиганта за $67 тыс

CA-NEWS (KZ) - Около 20 студентов Казахского национального аграрного университета установили еще одну соломенную белку, похожую на ту, что находится в Алматы. Ее уменьшенная копия установлена на территории агропарка в городе Каскелен.

На этот раз статуя вдвое ниже – высота составила 6 метров. Для ее изготовления не понадобилось средств: на полях идет уборка урожая.

На белку из южной столицы было потрачено 23 млн тенге ($67 тыс.).

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