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  18 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане водитель сбил женщину и ее 4-х летнего ребенка, который погиб на месте

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане, водитель автомашины Daewoo Nexia Мухаммадраджаб Латифов 17 июля во время движения на территории района Пяндж не справился с управлением и сбил пешеходов: 26-летнюю Шамсию Холову и ее 4-летного сына Камолиддина Аслонова, сообщает пресс-служба МВД страны.

«В результате, малолетний Камолиддин от полученных травм скончался на месте происшествия, а его мать госпитализирована с тяжёлыми травмами», - говорится в сообщении ведомства.

Следствие по данному факту продолжается.

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