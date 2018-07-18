В Таджикистане водитель сбил женщину и ее 4-х летнего ребенка, который погиб на месте

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане, водитель автомашины Daewoo Nexia Мухаммадраджаб Латифов 17 июля во время движения на территории района Пяндж не справился с управлением и сбил пешеходов: 26-летнюю Шамсию Холову и ее 4-летного сына Камолиддина Аслонова, сообщает пресс-служба МВД страны.

«В результате, малолетний Камолиддин от полученных травм скончался на месте происшествия, а его мать госпитализирована с тяжёлыми травмами», - говорится в сообщении ведомства.

Следствие по данному факту продолжается.