В Таджикистане водитель сбил женщину и ее 4-х летнего ребенка, который погиб на месте
- Таджикистан, общество
- 14:43, 18 июля 2018
- Просмотров: 371
CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане, водитель автомашины Daewoo Nexia Мухаммадраджаб Латифов 17 июля во время движения на территории района Пяндж не справился с управлением и сбил пешеходов: 26-летнюю Шамсию Холову и ее 4-летного сына Камолиддина Аслонова, сообщает пресс-служба МВД страны.
«В результате, малолетний Камолиддин от полученных травм скончался на месте происшествия, а его мать госпитализирована с тяжёлыми травмами», - говорится в сообщении ведомства.
Следствие по данному факту продолжается.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком