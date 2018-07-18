Управделами премьер-министра Армении уволился после критики в соцсетях

CA-NEWS (CA) - Управляющий делами аппарата премьер‐министра Армении Геворк Ачемян заявил об уходе с должности в связи со скандалом в социальных сетях

«Сегодня я представил заявление о своем уходе. Не думаю, что мои религиозные взгляды, заявления в адрес первого президента Армении, связанная с компанией «Аштарак Кат» история, которые получили широкую общественную огласку, остались без объяснений с моей стороны. Но все мы должны считаться с определенными реалиями», - написал Ачемян на своей странице в Facebook.

Ранее Ачемян заявил, что считает себя последователем религиозной организации «Слово жизни».

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Ачемян потребовал у действующих собственников одной из крупнейших в Армении фабрики по производству молочных продуктов «Аштарак Кат» вернуть предприятие бывшему собственнику, последователю «Слову жизни». Его заявление в адрес первого президента Армении о том, что «он слеп не только физически, но и политически», вызвало шквал критики в соцсетях.

Ранее с должности пресс-секретаря первого вице-премьера Армении под давлением пользователей соцсетей уволился Карпис Пашоян, заявив в одном из своих интервью, что погибшие во время апрельской войны 2016 года в зоне карабахского конфликта армянские военнослужащие «возможно, и не поняли, что происходило, и не следует слишком спекулировать темой героев апрельской войны».