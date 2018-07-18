Россия покинула клуб крупнейших держателей госдолга США, снизив вложения до $14,9 млрд

CA-NEWS (CA) - Российские инвесторы сократили вложения в американские гособлигации в мае 2018 года до $14,9 миллиарда против $48,7 миллиарда в апреле, когда США ввели санкции против нескольких компаний и бизнесменов из РФ, тогда как в марте объем вложений составлял более $96 миллиардов, а год назад, в июле 2017, он превышал $103 миллиарда, следует из данных Казначейства США, передает Reuters.

России теперь нет в списке крупнейших держателей госдолга США, где первое место занимает Китай, вложения которого в американские госбумаги на 1 июня составляют $1,183,1 миллиарда, а последнюю, 33 строчку, занимает Чили с объемом госбумаг США на $30,2 миллиарда.

Всего же объем вложений со стороны крупнейших держателей американского госдолга вырос до $6,21 триллиона в мае с $6,17 триллиона в апреле.

Зарубежные инвесторы в мае приобрели облигации Казначейства США на сумму $26,69 миллиарда после чистых продаж в апреле и марте на сумму $4,78 миллиарда и $4,92 миллиарда соответственное. Частные инвесторы приобрели облигации на сумму $50,28 миллиарда, более чем вдвое компенсировав продажу облигаций иностранными официальными учреждениями на сумму $23,8 миллиарда.

Основным российским инвестором в госбонды США традиционно является Банк России.

ЦБР не комментирует структуру инвестирования золотовалютных резервов, но прежде объяснял, что предварительные данные Казначейства США серьезно корректируются со временем при поступлении новой информации.

Активы Банка России в иностранных валютах включают государственные и негосударственные долговые ценные бумаги; депозиты и остатки на счетах ностро; средства, инвестированные по сделкам обратного репо; чистую позицию РФ в МВФ, еврооблигации РФ и другие. Указанные инструменты номинированы в долларах США, евро, фунтах стерлингов, канадских и австралийских долларах, швейцарских франках, иенах, юанях и СДР.

ЦБР ранее сообщал, что ценные бумаги иностранных эмитентов представляют собой в основном долговые обязательства Казначейства США, госбонды Франции, Германии, Соединенного Королевства, Канады и другие.