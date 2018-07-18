В Туркменистане завершилась уборка пшеницы

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане завершилась уборка хлебов. Последние комбайны выведены с полей в Дашогузском велаяте, где, как ранее сообщили официальные сми, жатва началась на неделю позже, чем в других регионах страны.

Как сообщает издание «Альтернатиывные новости Туркменистана», однако трудового рапорта от хлеборобов о достижении намеченного президентом рубежа в 1 миллион 600 тысяч тонн зерна нет.

Последнее сообщение с уборочного фронта было опубликовано государственным информационным агентством 28 июня. В нем сообщалось, что туркменские хлеборобы собрали более 1 миллиона тонн пшеницы. И все.

Напомним, в последние годы Туркменистану не удается выполнить план в объеме 1600 тысяч тонн пшеницы. Недобор составляет от 200 тысяч тонн в 2015 году до 600 тысяч тонн в 2017-ом. Сколько тонн зерна будет недособрано в текущем году пока неизвестно.

Издание предполагает, что недобор пшеницы вновь приведет к хлебному кризису, случившемуся недавно.

«План по зерну сорван, но об этом почему-то не говорят. Сейчас все высшее руководство страны находится в двухнедельном отпуске. Как только отпуск закончится – будет разбор итогов жатвы на правительственном уровне. В прошлом году, если помните, хякимы всех велаятов и вице-премьер по сельскому хозяйству получили по строгому выговору за невыполнение плана по зерну. Надо полагать, что и в этом году президент их по головке не погладит», - сказал наблюдатель в Лебапском велаяте.

Источники издания отмечают, что основной причиной невыполнения плана в этом году стало маловодье в весенний период вегетации посевов. Из-за этого растения на полях остались низкорослыми, а колосья неполноценными. Ситуация усугубилась еще и тем, что площади под пшеницей подверглись засолению из-за подъема уровня грунтовых вод. Серьезный урон посевам нанесла и майская солевая буря, накрывшая почти всю территорию Туркменистана.

Между тем, в этрапах Марыйского и Дашогузского велаятов местные жители стали массово скупать на базарах зерно. Как сообщают источники в этих регионах, покупатели почти не торгуются с продавцами и мешками покупают зерно про запас.

«Если в целом по стране план опять не выполнен, то нечего надеяться на то, что в государственных магазинах в достатке будут хлеб и мука. Опять будут отпускать муку килограммами, опять придется отстаивать очереди за хлебом. Поэтому пара мешков пшеницы в запасе не помешают никогда», - пояснил свои действия один из покупателей зерна на базаре в Куняургенче.

До недавнего времени итоги уборки хлебов в стране подводились до празднования Галла байрамы – праздника зерна, отмечавшегося в 3-е воскресение июля. В новом календаре праздников и памятных дат Галла байрамы больше нет.