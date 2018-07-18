Тарифы на электроэнергию в Таджикистане могут повысить на 15%

CA-NEWS (TJ) - Энергохолдинг «Барки точик» предложила правительству Таджикистана повысить тарифы на электрическую и тепловую энергию, сообщил «Азия-Плюс» первый заместитель начальника Антимонопольной службы при правительстве РТ Назар Одиназода.

По его словам, для рассмотрения предложения «Барки точик» была создана рабочая группа, которая анализировала хозяйственную деятельность энергохолдинга.

«На основе анализа составлена пояснительная записка и представлена правительству республики», - сказал Одиназода.

Он отметил, что методология, по которой рассматривалось предложение «Барки точик», предусматривает несколько вариантов.

«По одному из вариантов предлагается повысить тарифы на электрическую и тепловую энергию на 15%», - сказал первый замглавы антимонопольного ведомства.

Он добавил, что принятие окончательного решения по данному вопросу находится в компетенции правительства страны.

Отметим, что тарифы на электроэнергию в Таджикистане повышаются практически ежегодно для всех категорий потребителей, кроме Таджикской алюминиевой компании.