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  18 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Антикоррупционная служба Казахстана за год сэкономит $1,2 млн, сократив штат на 147 человек

CA-NEWS (KZ) - Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции на полгода сократила штат на 147 человек. Об этом глава ведомства Алик Шпекбаев написал у себя на странице в Facebook.

По его словам, принцип Парето, когда 80% всей работы в организации выполняют 20% сотрудников, в какой-то мере справедливо и для государственной службы.

«Полгода назад мы оптимизировали штатную численность центрального аппарата Агентства на 30%, в территориальных подразделениях – на 10%. Создали Общий центр обслуживания по кадровому делопроизводству. Сегодня мы идем дальше и централизуем госзакупки и юридическую службу. Таким образом, мы сократили 147 кадровых единиц. Ежегодная экономия составит свыше 432 млн тенге ($1,25 млн)», - отметил председатель АДГСПК.

Он добавил, что сэкономленные средства госорган вправе использовать для повышения заработной платы работников за счет надбавок, направленных на стимулирование продуктивного и честного труда.

«Несмотря на проводимую оптимизацию, работа в Агентстве не остановилась, а стала ощутимо эффективней благодаря экономической мотивации. Мы не изобретаем велосипед. Мы внедряем то, что положительно зарекомендовало себя в корпоративном и государственном секторах стран ОЭСР.

Наша цель – не только развивать конкурентоспособность и инновационный потенциал персонала Агентства, но и показать на своем примере, что и другие госорганы могут это сделать без потерь в качестве работы и дополнительных затрат», - написал А.Шпекбаев.

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