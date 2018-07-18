Подсчитанные запасы золота на месторождениях Таджикистана составляют 200 тонн

CA-NEWS (TJ) - Подсчитанные запасы золота на месторождениях Таджикистана составляют 200 тонн, заявил на встрече с журналистами первый заместитель главы «Таджикглавгеологии» Рахмонбек Бахтдавлатов.

По его словам, если провести подсчет по категориям, то данная цифра достигает 400 тонн. В стране насчитывается порядка 40 действующих и перспективных месторождений золота, передает Авеста.

Разработка, по словам Рахмонбека Бахтдавлатова, проводится на 14 месторождениях, расположенных в регионах республики, в том числе на севере страны.

На других, перспективных месторождениях проводятся геологоразведочные работы по определению запасов золота, после чего они будут переведены на баланс государства.

«В текущем году была выдана лицензия ООО «Авесто Одина» на проведение работ по геологическому изучению проявлений рассыпного золота в месторождении Даштако в Ховалингском районе», – сообщил представитель «Таджикглавгеологии»

По его данным, всего по стране зафиксировано порядка 600 месторождений, в которых имеется 800 видов полезных ископаемых.

«На различных месторождениях, в том числе золоторудных, ведутся работы по их детальному изучению», – резюмировал Рахмонбек Бахтдавлатов.