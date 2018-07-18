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  18 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и США обсудили взаимодействие по Афганистану

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 18 июля, в МИД Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с послом США Памелой Леорой Спратлен.

Стороны обсудили практические аспекты взаимодействия Узбекистана и США в контексте реализации Ташкентской декларации, принятой 27 марта 2018 года по итогам международной конференции по Афганистану, сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече также рассмотрены другие вопросы узбекско-американской повестки дня.

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