Узбекистан и США обсудили взаимодействие по Афганистану
- Узбекистан, политика
- 16:10, 18 июля 2018
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CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 18 июля, в МИД Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с послом США Памелой Леорой Спратлен.
Стороны обсудили практические аспекты взаимодействия Узбекистана и США в контексте реализации Ташкентской декларации, принятой 27 марта 2018 года по итогам международной конференции по Афганистану, сообщила пресс-служба МИДа.
На встрече также рассмотрены другие вопросы узбекско-американской повестки дня.
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