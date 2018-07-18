Узбекистан и США обсудили взаимодействие по Афганистану

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 18 июля, в МИД Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с послом США Памелой Леорой Спратлен.

Стороны обсудили практические аспекты взаимодействия Узбекистана и США в контексте реализации Ташкентской декларации, принятой 27 марта 2018 года по итогам международной конференции по Афганистану, сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече также рассмотрены другие вопросы узбекско-американской повестки дня.