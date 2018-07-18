В Монголии число зарегистрированных безработных сократилось на 3,2 тыс. человек

CA-NEWS (MNG) - В Монголии в июле текущего года число зарегистрированных безработных сократилось на 3.2 тыс. человек по сравнению с тем же периодом 2017 года, об этом 18 июня сообщил национальный статический комитет (НСК).

По официальным данным НСК, уровень безработицы сократился 11.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в июле текущего года процент людей, которые не могут найти работу, вырос на 7.5% или на 1.8 тыс.чел., составив 25.8 тыс. по отношению к предыдущему месяцу. Из них 13.8 тыс. или 53.3% составляют женщины.