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  18 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан примет участие в Играх кочевников в Кыргызстане

CA-NEWS (UZ) - Руководители пяти стран подтвердили участие в третьих Всемирных играх кочевников в Кыргызстане, сообщает РИА Новости.

Узбекистан, Казахстан, Турция, Азербайджан и Венгрия примут участие в третьих Всемирных играх кочевников. Открытие состоится в сентябре на побережье курортного озера Иссык-Куль в Кыргызстане.

Кроме того, к играм присоединятся представители субъектов Российской Федерации и международных спортивных организаций.

Гости увидят выступления более трех тысяч атлетов из 80 стран мира.

Также в рамках программы пройдут конгрессы, научные форумы, конференции, симпозиумы, круглые столы.

Стоимость билета на мероприятие 2 сентября в городе Чолпон-Ата составит от 5 до 71 доллара, на церемонию закрытия – от 5 до 55 долларов. В остальные дни посетить игры можно будет бесплатно.

Игры кочевников проводят в Кыргызстане с 2014 года.

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