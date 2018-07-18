В Пекине открылся визовый центр Туркменистана «Шелковый путь»

CA-NEWS (TM) - В Пекине 18 июля прошло торжественное открытие первого визового центра Туркменистана «Шелковый путь», сообщает газета «Жэньминь жибао».

Центр открылся при поддержке китайской сервисной компании «Шуансюн». Как отметил в своей речи генеральный директор компании «Шуансюн», создание визового центра совпадает с национальной стратегией развития «Одного пояса, одного пути» и призвано сделать более удобным процесс поучения визы, что также будет способствовать обмену между народами двух стран.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в КНР Чинар Рустамова рассказала, что «Туркменистан является одной из популярных туристических стран региона Центральной Азии, где имеются уникальные условия и все предпосылки развития для ее выхода на уровень популярного туристического направления». Кроме того, как подчеркнула посол, Туркменистан - это также политически стабильная и богатая на природные ресурсы страна с известными городами, которые сыграли важную роль в развитии торговли и культурного обмена Великого Шелкового пути. На территории страны расположены многочисленные уникальные объекты историко - культурного наследия, которые уже завоевали популярность среди иностранных туристов.

«Нынешний год в Туркменистане проходит под девизом «Туркменистан - сердце Великого Шелкового пути», в ходе которого как в стране, так и за ее пределами проходят многочисленные мероприятия, нацеленные на укрепление дружбы и взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами вдоль Великого Шелкового пути. И открытие первого визового сервисного центра Туркменистана «Шелковый путь», мы считаем, соответствует девизу 2018 года», - отметила в своей речи Ч. Рустамова. Визовый центр будет предоставлять комплексные услуги по оперативной и грамотной подготовке пакета необходимых документов для получения любой категории виз в Туркменистан. В конце своей речи госпожа посол выразила надежду, что «с помощью успешной работы визового центра Туркменистана «Шелковый путь» много туристов из Китая приедут для ознакомления со страной».

По завершению мероприятия работник сервисного центра ознакомила присутствующих с процедурой подачи документов на визу в Туркменистан.