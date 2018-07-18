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  18 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Два брата из Таджикистана погибли при взрыве газового баллона в Санкт-Петербурге

CA-NEWS (TJ) - В результате взрыва газового балона на территории бывшего трамвайного парка на Литовской улице города Санкт-Петербург погибли два брата- таджика, работавшие на «ПО Автоген.» Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих из Таджикистана, сообщает Ахбор.

Следственными органами cледственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ) по факту обнаружения тел двух неустановленных лиц, сообщил 18 июля пресс-центр городского управления следствия.

Из материалов уголовного дела следует, что днем 17 июля 2018 года, на территории промышленной зоны, расположенной у дома 11 по Литовской улице в Калининском районе Санкт-Петербурга при заправке газового баллона произошел хлопок. В результате произошедшего погибли два человека.

Следственный комитет сообщает, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначаются судебно-медицинские экспертизы.

17 июля, около 12:20 на территории бывшего трамвайного парка (Петербургский трамвайно-механический завод) по Литовской улице дом 11 произошел взрыв газового баллона, когда рабочие производили заправку баллона.

В результате взрыва погибли два братья из Таджикистана, работавшие на «ПО Автоген.»

На этой промзоне раньше находился Петербургский трамвайно-механический завод, но его в 2015 году признали банкротом и продали все имущество, в том числе производственные здания и склады.

Жители района и рабочие близлежащих предприятий рассказали, что взрыв был такой силы, что выбил стекла других зданий в радиусе нескольких сот метров.

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