В городе Улан-Цаб проходит китайско-российско-монгольский фестиваль еды

CA-NEWS (MNG) - 17 июля 7-й Китайско-российско-монгольский фестиваль еды и 2-й Улан-цабский фестиваль еды открылись в городе Улан-Цаб. Мероприятия продолжатся семь дней и закончатся 23 июля, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Данный фестиваль посвящен теме «Дегустация экологически чистых продуктов, спасение от жаркой погоды» и включает в себя десять основных мероприятий. По имеющимся сведениям, город Улан-Цаб с древних времен был ключевым пунктом на маршруте степного «Шелкового пути» и евразийского «Чайного и верблюжьего пути», а также узлом в китайско-российско-монгольском коридоре. В этом городе соединились кочевая и земледельческая цивилизации, что позволило выработать в этой местности уникальную культуру питания.