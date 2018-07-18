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  18 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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За два дня на электронную визу Узбекистана подали почти 200 иностранцев

CA-NEWS (UZ) - За два дня с момента запуска системы оформления и выдачи электронных въездных виз в Узбекистан e-visa.gov.uz поступило 196 заявок от граждан 28 стран. Об этом «Газете.uz» сообщил заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

Система была запущена 15 июля, воспользоваться ей могут граждане, прибывающие в Узбекистан в туристических целях из стран, для которых установлен упрощенный порядок оформления визы.

Срок рассмотрения заявки составляет два рабочих дня. По данным на вечер 17 июля уже выдана 31 электронная виза.

Больше всего заявок поступило от граждан США — 33, Великобритании — 30 и Китая — 26. Граждане Польши и Индии подали по 14 заявок.

Заявки также поступили от граждан Испании — 9, Канады — 8, Франции и Нидерландов — по 7, Германии, Ирландии и Италии — по 5, Бельгии и Португалии — по 4, Венгрии, Швейцарии и Австралии — по 3, Австрии, Болгарии, Дании, Хорватии и ОАЭ — по 2, а также Латвии, Литвы, Македонии, Норвегии, Швеции и Саудовской Аравии — по 1.

Электронная виза выдается для однократного пребывания на территории Узбекистана сроком на 30 дней. Она является действительной в течение 90 дней.

Электронная виза направляется на адрес электронной почты, при прохождении границы достаточно представить визу в бумажном или электронном виде.

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