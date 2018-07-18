ЕС оштрафует Google на $5 млрд за монополию Android

CA-NEWS (CA) - Антимонопольный регулятор ЕС в среду, 18 июля объявит о штрафе в отношении Google в размере 4,3 миллиарда евро ($5 миллиардов) за злоупотребление доминирующим положением при использовании операционной системы Android, сообщил источник Reuters, знакомый с ситуацией. Эту информацию подтверждает агентство Bloomberg и The Finacial Times (FT).

Штраф станет самым значительным из когда-либо наложенных на компанию, включая прошлогоднее решение о взыскании с Google 2,4 миллиарда евро за продвижение сервиса покупок в поисковой системе в ущерб конкурентам.

Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер пришла к выводу, что Google использует незаконные способы, чтобы навязать владельцам устройств в Android использование собственных приложений.

Например, Еврокомиссия пришла к выводу, что пользователям приходится устанавливать браузер Chrome и поисковик от Google, чтобы получить возможность пользоваться магазином приложений Google Play.

Google отрицает нарушение каких-либо правил и заявляет, что комиссия неправильно понимает поведение потребителей и неверно оценивает рынок, не учитывая конкуренцию с Apple.

«Взгляд комиссии основан на идее, что Android не конкурирует с Apple iOS. Однако мы не согласны с таким подходом. Мы не думаем, что с ним согласна сама Apple, или производители телефонов, или разработчики, или пользователи», - заявил главный юрисконсульт Google Кент Уокер.