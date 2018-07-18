В Вене обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Таджикистаном и ОБСЕ

CA-NEWS (TJ) - Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Исматулло Насредин в рамках рабочего визита в Вену с целью участия в заседании экономического и экологического комитета организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 17 июля провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в МИД Таджикистана, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Таджикистаном и ОБСЕ, в том числе вопросы региональной безопасности, борьбы с современными вызовами и угрозами, а также развития и укрепления сотрудничества Офиса программ ОБСЕ в Душанбе с соответствующими органами страны по всем трем измерениям деятельности организации — военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном.

Насредин поблагодарил секретариат ОБСЕ за сотрудничество в подготовке к международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028» (Душанбе, 20-22 июня 2018 года), а также генерального секретаря ОБСЕ за его активное участие и выступление на международной конференции высокого уровня на тему «Противостояние терроризму и насильственному экстремизму» (Душанбе, 3-4 мая 2018 года).

Ожидается, что сегодня, 18 июля, в ходе заседания экономического и экологического комитета ОБСЕ И. Насредин выступит с презентацией итогов международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028», итоговых документов и рекомендаций конференции, а также по основным направлениям сотрудничества на региональном и глобальном уровнях в процессе осуществления нового международного десятилетия.