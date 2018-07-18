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  18 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Сети обратили внимание на лицо Мелании Трамп после рукопожатия с Путиным
Предыстория: В Белом доме погас свет после слов Трампа о вмешательстве России в президентские выборы

CA-NEWS (CA) - Пользователи сети обратили внимание на выражение лица супруги американского президента Дональда Трампа — Мелании — после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки. Видеозапись опубликовали британские издания The Mirror и Metro.

На записи видно, как Мелания пожимает Путину руку, улыбаясь, а затем смотрит в камеру, и выражение ее лица меняется.

The Mirror предположило, что Мелания тоже чувствовала давление из-за данной встречи. Пользователи же отметили, что первая леди была в «ужасе».

С самого первого дня, когда Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве 45-го президента США, лицо его супруги Мелани Трампа стало источником интенсивных спекуляций, отмечает издание. Первое драматическое изменение на лице первой леди США было на инаугурации, когда мир увидел, как улыбчивое лицо Мелании превращается в выражение мрачного отчаяния.

Напомним, встреча президентов США и России прошла 16 июля в Хельсинки.

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