В Сети обратили внимание на лицо Мелании Трамп после рукопожатия с Путиным

CA-NEWS (CA) - Пользователи сети обратили внимание на выражение лица супруги американского президента Дональда Трампа — Мелании — после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки. Видеозапись опубликовали британские издания The Mirror и Metro.

На записи видно, как Мелания пожимает Путину руку, улыбаясь, а затем смотрит в камеру, и выражение ее лица меняется.

OMG I was looking for this all day - they finally just showed it on MSNBC

Watch her face!! pic.twitter.com/nBSEKshhlJ