Жители Ашхабада сообщили о новом сносе жилых домов

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде между проспектами А.Ниязова и бывшего Атабаева, на востоке проспекта Туркменбаши начался снос десятков жилых домов, сообщает радио «Азатлык».

По словам жительницы этого микрорайона Оразгуль дайзы, эти двухэтажные дома, в каждом около 30 квартир, считаются новостройками. Кроме того, в последние 4-5 месяцев начали обновлять их внешний вид.

По требованию властей покрасили крыши в красный цвет, обновили окна. Старые деревянные рамы потребовали заменить на новые пластиковые окна, так как большинство этих квартир были приватизированы, ремонт был осуществлен за счет жильцов.

Теперь, по словам самих жителей, эти дома начали сносить и требовать от жильцов переезжать в другие районы. Много случаев, когда людям дают жильё в домах, куда до сих пор не подвели воду, электричество и где не работают лифты. Из-за того, что людям некуда идти со своими вещами, они вынужденно переезжают в такие дома и дожидаются завершения их обустройства.

«Раздали оповещения о сносе домов. Дали указания о подготовке необходимых документов. И сказали, что жильцам, у которых снесут дома выделят жильё в многоэтажных домах в микрорайоне Мир-7», - сообщает корреспондент, ссылаясь на выселяемых жильцов.

По его словам, жильцам сообщили в какие дома они будут расселены. Но до тех пор пока будут достроены дома в микрорайоне Мир-7 от них требуют пожить где-нибудь в другом месте и освободить старые квартиры. Им говорят, что дома будут снесены в кратчайшие сроки и вынуждают их вывозить свое имущество.

Жители вынуждены до того, как им выделят новое жильё, либо снимать квартиры, либо переезжать на время к родственникам. «Всё, что нажито пропадает. Потому что, пока будет готово новое жильё, имущество необходимо перевезти в какое-нибудь место. А потом придётся опять всё это загружать и перевозить на новое место. От этого мебель ломается и приходит в негодность», - говорит один из собеседников.

В течение нескольких лет в столице Туркменистана и пригородах были снесены тысячи жилых домов.

В апреле этого года сообщалось о планах по сносу двух населенных пунктов в пригороде Ашхабада. Жители городка Багабат (бывшего г. Калинин) и села Маныш Акбугдайского района Ахалской области, сообщили Азатлыку, что власти считают их дома, построенные во времена СССР по разрешению администрации, незаконными постройками и не предусматривают предоставление им нового жилья.

В 2017 году в Ашхабаде были снесены сотни жилых домов в районах, Кеши, а также на улицах Йолотен, Говурдак, Оспенко, Пограничная, Физкультурная и других, которые находятся в Копетдагском районе столицы в прошлом известном среди населения как «8-марта» или «Восьмушке», а также местечках «Верхоянка» и «Нохур аул».

В январе 2017 года, снос частных домов в местечке, известном среди населения как «8-марта» или «Восьмушка» вызвал акцию протеста среди населения. Десятки женщин провели акцию протеста, с требованием предоставления нового жилья вместо разрушаемых домов.

До этого в 2015-2016 годах в Ашхабаде были снесены около 15 тысяч жилых домов. По сообщениям независимых источников, многие жители разрушенных домов остались без жилья и материального возмещения.