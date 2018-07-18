Минздрав Казахстана выявил в газировке Dizzy опасную добавку, способную разрушать ДНК

CA-NEWS (KZ) - Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана выявил бензоат натрия в энергетических газированных напитках Dizzy.

Как сообщают в ведомстве, по результатам лабораторных исследований превышение содержания бензоата натрия установлено в Dizzy original - 189,4 миллиграмма на литр, Dizzy lemon energy- 164,0 миллиграмма на литр.

Также в рамках проверки торговых объектов в Мангистауской области были выявлены безалкогольные энергетические напитки российского производителя ООО «Дал» с превышением содержания пищевой добавки бензоата натрия, выступающей как консервант для длительного хранения пищевых продуктов.

«Партия продукции снята с реализации торговых объектов, приняты меры административного воздействия в отношении поставщика по изъятию товаров из торговых объектов. Также комитет направил уведомление в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзор) о взятии на усиленный лабораторный контроль продукции данных производителей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что основную опасность для человека представляет пищевая добавка Е211 (бензоат натрия), которая способна повреждать фрагменты ДНК.

«Это означат, что, злоупотребляя напитками, содержащими Е211, сегодня, завтра вы наносите вред последующим поколениям. Не рекомендовано употребление пищевых продуктов и напитков, которые содержат бензоат натрия, во время беременности. Также бензоат натрия способен провоцировать аллергические реакции, когда иммунная система реагирует на чужеродное вещество. У некоторых людей могут возникать легкие симптомы, которые включают в себя локализированный зуд, кашель, покраснение, сыпь, отеки. Также бензоат натрия способен накапливаться в организме, что само по себе опасно, особенно это касается подростков», - подчеркивают в ведомстве.