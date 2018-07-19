В Узбекистане врачи насмехались над пациенткой при операции женских органов и снимали на видео

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники Термезской городской центральной больницы в Сурхандарьинской области Узбекистана без разрешения пациента сняли на видео процесс операции, произведенной женщине, подвергнутой сексуальному насилию. После видеозапись была распространена в Интернете, передает centralasian.org.

На видео запечатлена женщина, лежащая на гинекологическом кресле. На видео, в котором его автор снимает половой орган пациентки, видны руки врачей и медсестер, пытающихся вытащить морковку, застрявшую в половом органе женщины, однако их лиц в кадре не видно. Во время гинекологической операции врачи разговаривают между собой на русском и узбекском языках.

При просмотре видео становится понятно, что медработники знали, что их снимают на видеокамеру – после изъятия моркови из полового органа женщины, врач-мужчина просит автора видео снять поближе данный процесс. Видеозапись заканчивается речью женщины-врача, которая говорит на русском языке: «Новое противозачаточное средство Сурхандарьинской области...музрабадская морковка во влагалище», затем раздается смех ее коллег.

Из общения двух оперирующих врачей между собой становится понятно, что лежащая на гинекологическом кресле пациентка подверглась сексуальному насилию со стороны пьяного мужа, который насильно засунул морковь в ее влагалище.

По словам врача одной из больниц в Сурхандарьинской области, данное видео было снято в январе этого года в Термезской городской центральной больнице.

"Мне тоже показали это видео. Я знаю врача, который насмехается над пациенткой во время операции. Это Людмила Климова – глава гинекологического отделения Термезской городской центральной больницы. В больницу была доставлена женщина из Музрабадского района, нуждающаяся в скорой медицинской помощи. Однако врачи снимают ее на видео и просто насмехаются над беззащитной женщиной. Увидев это видео, я ужаснулся не только как врач, но и как человек. В такую ситуацию может попасть любая женщина – наши жены, матери, сестры и дочери. Эти врачи нарушили не только врачебную тайну, но и растоптали честь и достоинство человека. Было ли проведено расследование по данному факту, мне пока неизвестно," – сказал один из сурхандарьинских врачей.

Сама Людмила Климова не стала отрицать, что данное видео было снято в ее присутствии. "Я не снимала это видео, не могу даже припомнить, кто и когда снимал это видео", – сказала она.