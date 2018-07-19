Авиарейсы из Ташкента на Иссык-Куль приостановлены
- Узбекистан, общество
- 9:06, 19 июля 2018
- Просмотров: 337
CA-NEWS (UZ) - Перестали выполняться авиарейсы из Ташкента на Иссык-Куль. Об этом сообщили представители ОАО «Международный аэропорт «Манас».
По данным компании, рейсы выполняются узбекистанскими авиакомпаниями, но в последнее время они перестали информировать аэропорт «Тамчи» о рейсах.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на авиакомпанию «Узбекистан хаво йуллари» написали о том, что рейсы были прекращены из-за низкого спроса на это направление, соответственно – нерентабельности.
Рейсы из Ташкента в Тамчи начали выполняться в июле прошлого года. Как предполагалось, это должно было способствовать увеличению числа туристов из Узбекистана.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком