Авиарейсы из Ташкента на Иссык-Куль приостановлены

CA-NEWS (UZ) - Перестали выполняться авиарейсы из Ташкента на Иссык-Куль. Об этом сообщили представители ОАО «Международный аэропорт «Манас».

По данным компании, рейсы выполняются узбекистанскими авиакомпаниями, но в последнее время они перестали информировать аэропорт «Тамчи» о рейсах.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на авиакомпанию «Узбекистан хаво йуллари» написали о том, что рейсы были прекращены из-за низкого спроса на это направление, соответственно – нерентабельности.

Рейсы из Ташкента в Тамчи начали выполняться в июле прошлого года. Как предполагалось, это должно было способствовать увеличению числа туристов из Узбекистана.