В Казахстане с 2020 года будет внедрено всеобщее декларирование

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с 1 января 2020 года будет внедрено всеобщее декларирование. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Мади Такиев.

По его словам, цель введения декларирования — борьба с теневой экономикой и коррупционными проявлениями.

«На сегодняшний день вся законодательная база, которая нам была необходима, уже прописана в новом Налоговом кодексе. Все те нормы, которые касаются всеобщего декларирования, нашли в нем свое отражение», — сказал Мади Такиев.

В числе лиц, которые должны будут представлять декларацию в 2020 году, совершеннолетние граждане Казахстана, оралманы и лица, имеющие вид на жительство; несовершеннолетние лица — при наличии зарегистрированного на них имущества или получении ими доходов; иностранцы — при наличии на территории РК имущества или доли участия.

По предварительным подсчетам, в 2020 году с учетом достижения 18-летнего возраста подлежат декларированию порядка 12,9 млн человек, из них городское население — 7,4 млн человек, сельское население — 5,5 млн человек.

По словам М.Такиева, при вхождении в систему декларирования будет представляться первоначальная (входная) декларация об активах и обязательствах физического лица, в которой должны отражаться имущество, дебиторская и кредиторская задолженность физического лица, наличные денежные средства и банковские сведения (депозиты, кредиты) по зарубежным банкам по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Кроме того, физическое лицо вправе указать также другое имущество в виде культурных ценностей, драгоценностей, биологических активов.

Декларации можно будет предоставлять в два срока:- до 15 июля — для тех, кто представит декларацию на бумажном носителе;- до 15 сентября — для тех, кто представит декларацию в электронном виде.

В последующем ежегодно будет представляться декларация о доходах и имуществе (ежегодная). В расширенной декларации будут указываться доходы за год, налоговые вычеты, факт приобретения (безвозмездного получения) или отчуждения (безвозмездной передачи) недвижимости, транспорта, ценных бумаг, доли участия, инвестиционного золота, производных финансовых инструментов.

Краткую декларацию о доходах и имуществе (на 1 листе) будут представлять пенсионеры, студенты и наемные работники. Тем самым подтверждая, что за год не получали иных доходов.