«Газпром» прекращает геологическую разведку нефти и газа в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Российская транснациональная корпорация «Газпром» прекращает геологическую разведку нефти и газа в Таджикистане. Об этом 18 июля на пресс-конференции заявил заместитель начальника Главного управления геологии при правительстве Таджикистана Рахмонбек Бахтдавлатов, передает «Азия-Плюс».

«Относительно нефтегазовых ископаемых большие проблемы, - рассказал журналистам Бахтдавлатов. - «Газпром» свернул свои работы в Таджикистане. Буквально месяц назад получили первичные материалы о Сарыкамыше. Все, «Газпром» уходит из Таджикистана».

По словам специалиста, существующие технологии не позволяют Таджикистану извлечь те запасы нефти и газа, которые имеются в республике.

«С другой стороны, мы рассчитывали на «Газпром», думали, что они со своими мощностями что-то сделают. Но одной скважиной нельзя представлять нефтяное или газовое месторождение. Чтобы открыть Тюмень, было пробурено более 1 тыс. скважин. У нас «Газпром» пробурил одну скважину, и говорит, у нас нет нефти или газа. Нужно было пробурить не одну, а две-три скважины. А пока подождем лучших времен», - заявил Бахтдавлатов.

Напомним, два года назад, в августе 2016 года, уже сообщалось о том, что «Газпром» сдает две оставшиеся у нее лицензии на геологоразведку в Таджикистане - на участках Сарыкамыш и Западный Шохамбары. Об этом говорилось в опубликованном квартальном отчете ПАО «Газпром».

В 2014 году компания « Gazprom International» отказалась от геологоразведочных проектов на участках Саргазон (в Дангаринском районе) и Ренган (в 20 км к югу от Душанбе).

Отказ «Газпрома» от этих проектов тогда в соответствующих структурах Таджикистана объяснили тем, что российская компания решила сконцентрировать все свои усилия на поиск, разведку и разработку углеводородов на западе республики, на нефтегазоносных участках Сарикамыш и Западный Шохамбары.

Между ОАО «Газпром» и Таджикистаном было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли в мае 2003 года и соглашение об общих принципах проведения геологического изучения недр Таджикистана в июне 2008 года.

Оператором проекта по поиску и разведке углеводородов выступало дочернее общество «Газпрома» - Gazprom International.

В декабре 2010 года оператор приступил к бурению первой сверхглубокой поисковой скважины «Шахринав-1п» на участке Сарикамыш. «Шахринав-1п» стала самой глубокой поисковой скважиной в центральной Азии. Ее глубина — 6450 м.

Запасы этого месторождения оценивались в 60 миллиардов кубометров газа.

«Газпром» вел в Таджикистане поиск углеводородов на четырех перспективных лицензионных площадях - Сарикамыш, Саргазон, Ренган и Западный Шохамбары.

«По Сарыкамышу, перспективы очень хорошие. Газпром намерен расширить свою деятельность на других лицензионных участках. Обсуждаются вопросы получения лицензии для проведения геолого-разведочных работ на других участках», - говорил тогда глава «Газпрома» Алексей Миллер.