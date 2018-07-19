В Карагандинской области задержали членов радикальной религиозной группировки

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана 18 июля пресекли деятельность радикальной религиозной группировки в городе Сатпаев Карагандинской области.

Как сообщает пресс-служба КНБ, в ходе проведения спецоперации задержаны 3 члена группы, изъяты холодное оружие и религиозные материалы. Они подозреваются в создании и участии в деятельности террористической группы, а также пропаганде терроризма.

По данным фактам проводятся досудебные расследования.