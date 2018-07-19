В Монголии уголь из месторождения «Нуурстэй» объявили высококачественным

CA-NEWS (MNG) - В ходе своих исследований компания «Aspire Mining» установила, что коксующий уголь из месторождения Нуурстэй является высококачественным, передает Montsame.

«Результаты наших исследований показали, что коксующий уголь Нуурстэй может быть экспортирован в Японию и Южную Корею, а также в китайские металлургические заводы, у которых высокая потребность в высококачественных коксующихся углях», - сообщил глава компании Дэвид Паул.

Он также подчеркнул, что Монголия имеет возможность стать поставщиком коксующего угля для мирового стального производства.

После этого заявления Дэвида Паула цена акций «Aspire Mining» на австралийской фондовой бирже выросла на 4.35 процентов. По оценкам компании, запас коксующего угля месторождения составляет 4.7 млн.тн., а возможным для добычи 8.1 млн.тн.

Напомним, месторождение Нуурстэй находится на территории аймака Хубсугул и связано с железнодорожной линией «Эрдэнэт».