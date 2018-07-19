Британский певец отсудил $275 тыс. у Би-би-си и местной полиции из-за видео обысков в его доме

CA-NEWS (CA) - Один из самых популярных британских певцов Клифф Ричард, выиграл иск против Би-би-си и полиции, которых он обвинял в распространении порочащих сведений в связи с репортажем о рейде на его загородный дом в 2014 году. Высокий суд Лондона обязал выплатить пострадавшему 210 тысяч фунтов ($275 тыс.) компенсации ущерба, сообщает Financial Times.

Би-би-си заплатит 65% из 190 тысяч ($248 тыс.), а полиция Южного Йоркшира, которая провела рейд, заплатит остальные 35%.

Клифф Ричард обратился в суд, утверждая, что его частная жизнь была «разрушена» после того, как в 2014 году Би-би-си отправила вертолет, чтобы снять сюжет о том, как полиция Южного Йоркшира проводит обыск в особняке певца в Беркшире в рамках расследования дела о давнем преступлении сексуального характера. Сам Ричард был в этот момент за пределами страны.

По словам адвоката певца, освещение этой истории оказало серьезное влияние на жизнь Ричарда, так как сюжет был показан «миллионам зрителей» в погоне за громкими заголовками.

Полиция подозревала Клиффа Ричарда в причастности к сексуальному насилию над мальчиком 16 лет, которое, как предполагалось, произошло за три десятилетия до этого обыска, в 1980-х годах. Позже полиция сообщила Клиффу, что обвинения, выдвинутые против него, были ложными и он более не является фигурантом расследования.

По его словам, до августа 2014 года он постоянно работал и выпускал новые альбомы каждые полтора года, а также выступал с концертами. После публикации Би-би-си он на два года оказался фактически неприкасаемым в творческом отношении и был вынужден прекратить работу.

В своем вердикте судья Манн заявил, что Би-би-си серьезно нарушила права сэра Клиффа на неприкосновенность частной жизни, пойдя на поводу возможной сенсации. Он отверг доводы Би-би-си о том, что репортаж, в который вошли кадры, снятые с вертолета, был оправдан с точки зрения права на свободу выражения и требований закона о печати.

После вынесения приговора Высоким судом в Лондоне директор службы новостей и текущих событий Би-би-си Фрэн Ансуорт принесла публичные извинения сэру Клиффу Ричарду, сказав, в частности: «Оглядываясь назад, мы должны признать, что в этой истории есть вещи, которые мы могли бы сделать по-другому». Однако она отметила, что в данном случае приговор затронул важный принцип работы средств массовой информации, причем не только Би-би-си.

«Если вердикт суда будет подтвержден более высокими инстанциями, он изменит порядок и процедуры работы журналистов, которые сообщают об уголовных делах и полицейских расследованиях», - сказала Ансуорт.

По сути дела, этот вердикт сделает незаконным разглашение имен лиц, в отношении которых ведется расследование, если полиция не сделает это первой. Она выразила сомнение, что это будет отвечать интересам общества. Би-би-си подтвердила, что намерена обжаловать приговор Высокого суда в суде следующей инстанции.