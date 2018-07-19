В Таджикистане откажутся от одноэтажных зданий и застроят города республики высотками

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан решил отказаться от одноэтажных зданий, сообщается на сайте Централизованного банка правовой информации республики.

В Таджикистане утвердили постановление правительства «О строительстве не менее пятиэтажных жилых зданий в административных центрах городов и районов РТ», которое было принято 21 июня 2018 года.

«С учетом дальнейшего развития градостроительства и ограниченности земель в республике, в населённых пунктах центральной части, основных проспектов и улиц административных центров городов и районов осуществлять строительство жилых зданий на уровне не менее пяти этажей», - говорится в тексте постановления правительства Таджикистана.

В целях охраны, рационального и эффективного использования орошаемых селькохозяйственных угодий и предотвращения уменьшения площадей сельхоз угодий, при разработке генеральных планов развития административных центров городов и районов необходимо учесть существующие границы их территорий и сёл, приуроченных к ним, запретить изымание без оснований орошаемых сельскохозяйственных угодий и дополнительного их выделения для строительства индивидуальных жилых зданий, за исключением размещения сооружений стратегического и производственного назначения, отмечается в тексте.