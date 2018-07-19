Север Туркменистана снова накрыла соляная буря

CA-NEWS (TM) - Северный регион Туркменистана Дашогузскую область снова накрыла соляная буря, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

Как сообщили 18 июля корреспонденты в регионе, буря началась в первой половине дня около 11:30 часов по местному времени. «Сейчас около 16 часов по местному времени, но соляная буря все еще продолжается», - сообщил корреспондент. По его слова в условиях соляного тумана видимость составляет около 250 метров.

По словам корреспондента, в этот раз поток соляной пыли слабее.

В предыдущий раз, 26-27 мая, буря с частицами соли и пыли наблюдалась в Дашогузской и Лебапской областях Туркменистана, а также в Каракалпакстане и нескольких районах Хорезмской области Узбекистана.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, пыль принес ветер с северо-запада страны, его скорость достигала более 20 м/c. Из-за пыльной бури на северо-западе Узбекистана отменили несколько авиарейсов.