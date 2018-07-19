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  19 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркестанской области более 2 тыс. человек пострадали от укусов клещей, у четверых выявлена лихорадка

CA-NEWS (KZ) - В Туркестанской области с начала года 2114 человек пострадали от укусов клещей, сообщает otyrar.kz.

По словам руководителя управления сельского хозяйства области Серика Турбекова, у четверых человек выявлено серьезное заболевание – конго-крымская геморрагическая лихорадка. Он отметил, что специалисты провели обработку скота и мест содержания животных.

«Однако специалистам не под силу обработать абсолютно все территории, где могут быть клещи. Часто люди подвергаются укусам дома. Бывают случаи, когда клещи кусают даже в этажных домах. Чаще всего эти насекомые обитают рядом с пастбищами, в парках и рядом с водоемами», – отметил он.

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