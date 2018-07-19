МВД Узбекистана и Беларуси подписали протокол о взаимодействии
- Узбекистан, политика
- 10:21, 19 июля 2018
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CA-NEWS (UZ) - МВД Узбекистана и Беларуси договорились о более тесном сотрудничестве. Кроме того, ведомства обеих стран подписали протокол о взаимодействии на нынешний и следующий год, – сообщили в управлении информации и общественных связей МВД Беларуси.
Подписание документа состоялось во время визита в Узбекистан белорусской делегации, которую возглавил первый замминистра - начальник криминальной милиции Иван Подгурский.
В Ташкенте стороны обсудили расширение взаимодействия в сфере разыскной работы и противодействия преступности в целом. Также рассматривались вопросы борьбы с наркопреступностью, экстремизмом, нелегальной миграцией и терроризмом.
По итогам встречи стражи порядка договорились об углублении сотрудничества.
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