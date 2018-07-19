МВД Узбекистана и Беларуси подписали протокол о взаимодействии

CA-NEWS (UZ) - МВД Узбекистана и Беларуси договорились о более тесном сотрудничестве. Кроме того, ведомства обеих стран подписали протокол о взаимодействии на нынешний и следующий год, – сообщили в управлении информации и общественных связей МВД Беларуси.

Подписание документа состоялось во время визита в Узбекистан белорусской делегации, которую возглавил первый замминистра - начальник криминальной милиции Иван Подгурский.

В Ташкенте стороны обсудили расширение взаимодействия в сфере разыскной работы и противодействия преступности в целом. Также рассматривались вопросы борьбы с наркопреступностью, экстремизмом, нелегальной миграцией и терроризмом.

По итогам встречи стражи порядка договорились об углублении сотрудничества.