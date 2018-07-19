В Таджикистане учителя, подозреваемого в доведении до самоубийства школьника, оштрафовали

CA-NEWS (KZ) - Учитель истории яванской школы №62 Навруз Содиров признан виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Педагога, которого подозревали в доведении до самоубийства ученика Саидакбара Мусоева, приговорили к штрафу, передает Радио Озоди.

Суд Яванского района обязал учителя истории школы №62 Навруза Содирова выплатить штраф в размере 7,5 тыс сомони ($815). Педагог также отстранен от работы в школе сроком на один год, сообщил источник в суде.

Ранее Навруз Содиров подтвердил, что, действительно, ученик Саидакбар Мусоев мешал проведению урока, поэтому он потянул его за ухо и выставил из класса. «В ходе судебного разбирательства вина учителя в доведении ученика до самоубийства не была доказана. Установлено, что после того, как ученик был выставлен из класса, он попросил прощения у учителя и был допущен в класс на третий урок. После занятий он в хорошем настроении вышел из школы», - отметили в школе.

Установлено, что после того, как ученик был выставлен из класса, он попросил прощения у учителя и был допущен в класс на третий урок.

Курбон Мусоев, дед Саидакбара, ранее сообщил, что учитель уведомил его о произошедшем в школе инциденте. И тот при учителе истории и директоре школы пообещал, что если его внук действительно виноват, то попросит прощения. Однако, по словам собеседника, вернувшись домой, он узнал, что Саидакбар наложил на себя руки.

По его словам, внук был абсолютно здоров, хорошо учился в школе. Причина самоубийства школьника так и осталась нераскрытой.

Учитель истории Навруз Содиров в марте 2018 года был направлен на работу в школу №62 районным отделом образования.

По официальным данным, за последние 3 года к ответственности были привлечены 6 тыс преподавателей за невыполнение своих обязанностей и нарушение прав несовершеннолетних по ст. 90 кодекса об административных правонарушениях РТ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Неизвестно, какое количество из этих учителей уличены в избиении и жестоком обращении с учениками.