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  19 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Онкологи Казахстана начали лечить рак с применением искусственного интеллекта

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 18 июля состоялась рабочая встреча по практическому применению возможностей использования искусственного интеллекта в лечении онкологических заболеваний.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана, в результате тестирования платформы искусственного интеллекта в сфере онкологии, специалисты провели анализ пролеченных случаев онкологических пациентов по таким локализациям, как рак легких, молочной железы, предстательной железы и мочевого пузыря, щитовидной железы и других.

В ходе совместной работы также обсуждались клинические процессы, проведен анализ предлагаемых системой искусственного интеллекта вариантов лечения, технические вопросы сбора и хранения информации, защиты данных пациентов, а также возможности адаптации когнитивной платформы искусственного интеллекта особенностям казахстанской системы здравоохранения.

Отмечается, что всего было протестировано 28 случаев различной локализации по 13 нозологиям.

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