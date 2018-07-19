В Узбекистане разрешили тонированные стекла для авто за $2 тысячи в год

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане автовладельцам разрешили ездить с фильтрующими свет стеклами. Информацию об этом опубликовало Министерство юстиции в своем Telegram-канале.

Согласно постановлению «О мерах по упорядочению эксплуатации транспортных средств с тонированными (затемненными) стеклами», для физлиц стоимость разрешения на тонировку составит 90 минимальных размеров заработной платы - 16,58 миллиона сумов, или же $2,1 тысячи. Разрешение действует всего год, и после 1 августа его нужно будет регулярно продлевать. За отсутствие разрешения на тонировку предусмотрен штраф.

Для местных и иностранных юридических лиц тарифы возрастают до $2,8 и $3,3 тысяч соответственно, с теми же условиями продлевания. Кроме того, с иностранных машин с тонировкой, въезжающих на территорию Узбекистана, будет взиматься сбор в размере $15.

Заниматься тонировкой автомобилей будет исключительно госпредприятие при МВД. Разрешается тонировка задних стекол в пределах светопропускания не ниже пяти процентов, а для задних боковых – 30 процентов. В верхней части лобового стекла можно затонировать полосу шириной не более 14 сантиметров в пределах светопропускания не ниже 30 процентов.

Отметим, что минимальный размер заработной платы в Узбекистане в настоящее время составляет 184300 сумов или чуть более $23 в месяц.