Китай и Россия не являются соперниками в Центральной Азии, - глава МИД КНР

CA-NEWS (CA) - Между Китаем и Россией в Центральной Азии нет соперничества. Мы не будем ни создавать так называемой сферы влияния, ни претендовать на исключительные интересы в регионе. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал министр иностранных дел КНР Ван И.

«Между Китаем и Россией в Центральной Азии нет так называемого соперничества, есть только сотрудничество. Китайская сторона готова с российскими партнерами прилагать совместные усилия к повышению уровня сотрудничества с регионом в области торговли и экономики, энергетики, безопасности. Поскольку Центральная Азия граничит и с Китаем, и с Россией, сохранение мира, стабильности и развития в данном регионе соответствует общим стратегическим интересам наших стран», - указал министр.

«Мы не будем ни создавать так называемой сферы влияния, ни претендовать на исключительные интересы в ЦА. Отдельные лица пытаются вслепую вбить клин между Китаем и Россией, истолковать естественные контакты между обоими государствами со странами Центральной Азии как так называемое соперничество. В этом нет ни одной капли правды. Как говорится, справедливость и беспристрастность всегда встречают с симпатией. Любая злонамеренная попытка спровоцировать ненависть и очернить китайско-российские отношения разваливается», - отметил министр.

По словам Ван И, в отношении Центральной Азии Китай проводит активную, дружественную, кооперационную и прозрачную внешнюю политику.

«Взаимоотношения между Россией и Центральной Азией имеют глубокие исторические и культурные корни. В этом регионе Россия играет значимую роль в обеспечении его безопасности и стабильности. Страны региона рассматривают развитие отношений с Россией как приоритетное направление своей внешней политики. Китайская сторона это в полной мере уважает. И нас только радует последовательное углубление дружбы и сотрудничества между странами ЦА и Россией», - отметил он.

«Китайская сторона со всей искренностью желает увидеть Центральную Азию мирной и спокойной, а ее народы счастливыми», - заключил глава МИД Ван И.