Тысячи пассажиров в морском порту Туркменбаши пытаются попасть на паромы в Азербайджан, - СМИ

CA-NEWS (TM) - Тысячи людей на туркменском морском вокзале международного порта на Каспии пытаются попасть на паром, следующий до Баку, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана» (АНТ).

По данным издания, люди проводят на вокзале по несколько суток, стремясь оказаться на борту судна. Как сообщают местные источники, дело осложняется не только тем, что паром отходит в сторону азербайджанской столицы не ежедневно, а еще и тем, что доступ на палубу возможен только при наличии так называемого талона, который достать как раз-таки и проблематично. Только при наличии талона пассажир попадает на судно, где покупает проездной билет.

Билет официально стоит 160 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу), в то время как за талон люди отдают сумму более чем в три раза большую – 500 манатов; причем отдают посредникам, а часто и мошенникам,.

«Сам талон бесплатный, он просто дает тебе право попасть на борт парома, - сообщает один из источников в городе Туркменбаши. – Но попробуй его достань! Нужно ночевать прямо в порту от 3 до 5 дней. Но расторопные товарищи подсуетились: они продают талоны за полтыщи манатов. Многих посредников уже неоднократно ловили на месте преступления и арестовывали, но другие все равно продолжают незаконную продажу, уж больно выгодное это дело. Половина города занимается этим бизнесом. Хочется спросить местные власти: чем ловить этих так называемых бизнесменов, не лучше ли увеличить официальную стоимость проездного билета, дабы деньги попадали в госказну, а не в чей-то карман? Пусть он будет стоить 300 манатов, но это всяко дешевле, чем 500+160=660 манатов».

Пассажиры из Туркменистана предпочитают плыть на местном пароме «Беркарар», чем на азербайджанском, — так выходит дешевле. Билет на азербайджанский паром стоит $60 и платить нужно только в валюте.

Как сообщает издание, туркмены едут в Баку, чтобы найти там работу. Многие готовы остаться надолго, пусть нелегально, лишь бы была возможность работать.