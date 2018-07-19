В Алматы заработала южнокорейская амбулаторная поликлиника

CA-NEWS (KZ) - В Алматы заработала южнокорейская амбулаторная поликлиника.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана, в учреждении адаптированы эффективные операционные системы и передовые диагностические технологии из Кореи. Кроме того, технологии перенимаются и из Сингапура.

Для осуществления скрининга рака научная биологическая компания BIOiNFRA при Сеульском национальном университете будет обеспечивать техническую поддержку всего процесса диагностики рака.

Для проведения исследований генетических и инфекционных заболеваний, основанного на молекулярной диагностике (POCT MDx) One Biomed, сингапурская компания будет техническим партнером. Кроме того, клиника будет привлекать инвестиции из Seegene Medical Foundation, которое является одной из ведущих лабораторий в Корее, и будет работать над созданием централизованной лабораторной сети в Казахстане.

«MPK QAZ готов создать многонациональную медицинскую операционную систему и систему обслуживания пациентов с использованием передовых медицинских технологий Кореи и богатого опыта в сфере обслуживания», - сказал на презентации медицинский директор, врач-кардиолог Хисук Мин.

Отмечается, что ТОО «Medical Partners Korea Qazaqstan» (MPK QAZ) основано казахстанскими инвесторами совместно с Корейской международной компанией в сфере здравоохранения Medical Partners Korea (MPK). Головной офис расположен в Сингапуре. Методика лечения основана на корейских и сингапурских технологиях. Клиника расположена в одном из новых бизнес-центров Алматы. Казахстанских пациентов будут принимать лучшие корейские специалисты по 13 направлениям. В клинике также работают специалисты по корейской традиционной медицине.