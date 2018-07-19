На очередной сессии верхней палаты парламента Таджикистана изберут вице-спикера

CA-NEWS (TJ) - Спикер верхней палаты парламента страны Махмадсаид Убайдуллоев подписал постановление о созыве шестнадцатой сессии парламента пятого созыва. Сессия пройдет в Душанбе 2 августа.

В повестку дня сессии на рассмотрение сенаторов будут вынесены ранее одобренные депутатами нижней палаты парламента поправки в законы «О референдумах», «О защите личных данных», «О миграции» и в уголовный Кодекс, сообщили «Азия-Плюс» в верхней палате парламента.

Сенаторы также рассмотрят вопросы, связанные с политической, культурной, экономической, социальной жизнью Таджикистана.

Кроме того, члены верхней палаты парламента страны на данной сессии изберут нового первого вице-спикера Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана. Данный пост может занять глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода», - сообщили в ведомстве.

Напомним, в 27 июля состоятся досрочные выборы вместо трех сенаторов сложивших с себя полномочия.

Бывшие председатели Согдийской области Абдурахмон Кодири, городов Истаравшан Наим Набизода и Хорог Киматгул Алибердиева по собственному желанию сложили с себя полномочия членов верхней палаты парламента Таджикистана. Кодири также сложил с себя полномочия первого вице-спикера парламента.

На кресло сенаторов Таджикистана выдвинуты действующие глава Согда Раджаббой Ахмадзода, глава Рушанского района ГБАО Имомназар Ходжаназар и мэр Истаравшана Бахром Иноятзода.

25 членов верхней палаты парламента избирают депутаты местных маджлисов (по пять из ГБАО, Согда, Хатлона, Душанбе и РРП), а 8 назначает своим указом президент Таджикистана.