В Узбекистане более двух тысяч должников алиментов объявлены в розыск

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане увеличивается количество разводов по незначительным причинам среди молодых семей. На сегодня более 2,3 тыс. граждан, не плативших алименты, объявлены в розыск. Об этом в ходе мероприятия на тему «Влияние семейной среды на воспитание детей: анализ разводов и судьба детей» сообщили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, передает пресс-служба парламента.



По статистике, в 2017 году судам предоставлено 47,4 тыс., в первом квартале 2018 года 11,8 тыс. заявлений по неисполнению требований алиментов.

При этом в 2017 году судами по уголовным делам рассмотрены дела 3,7 тыс. должников по алиментам. На сегодня более 2,3 тыс. гражданам объявлен розыск. Выяснено, что 180 тыс. должников не могут оплачивать алименты из-за отсутствия нестабильного дохода.

По мнению депутатов, в стране не проведен глубокий анализ причин семейных споров, разводов. Всесторонне не изучается масштаб и последствие проблем.