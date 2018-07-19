Наводнение в Монголии унесло жизни 48 человек, а более 2, 5 тыс. людей остались без домов

CA-NEWS (MNG) - Наводнение в Монголии унесло жизни 48 человек, а ливень в западной провинции Баян-Улгий оставил без дома более 2500 человек, сообщили официальные лица страны.

Как передает Xinhua, заместитель начальника национального агентства по чрезвычайным ситуациям (NEMA) генерал Гомбояв Ариюнбуян сказал, что по состоянию на утро 18 июля более 600 человек из 185 семей находились в приютах для экстренной помощи в восьми различных местах провинции.

Метеорологический институт предупредил, что уровень воды в крупных реках в западной, северной и центральной частях страны поднялся до опасного уровня и в этих районах ожидаются более сильные ливни.

С начала июля в Монголии проходили тяжелые ливни, вызвавшие наводнение в некоторых районах.

NEMA заявила, что с начала лета из-за наводнения погибли 48 человек, 9 из которых — дети.