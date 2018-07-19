В ташкентском парке «Ашхабад» всем желающим бесплатно раздают мороженое

CA-NEWS (TM) - В ташкентском парке аттракционов «Ашхабад» началась бесплатная раздача мороженого всем желающим.

«Внимание! У нас летняя акция! Со вторника по пятницу с 12:00 по 17:00 при входе в парк Ashxobod sayilgohi все желающие могут получить вкусное мороженое абсолютно бесплатно», - говорится в сообщении странице парка в Facebook.

Напомним, в ходе визита в Туркменистан 19-20 мая нынешнего года президент Шавкат Мирзиёев отметил, что в Ташкенте открылся памятник Махтумкули, реализуется работа по созданию парка «Ашхабад».

Парк был открыт в начале мая этого года. Территория разделена на две зоны - для развлечений и спокойного отдыха, занятий спортом, она вмещает более 60 аттракционов и игровых автоматов. Имеется светомузыкальный фонтан, где на фоне водных брызг можно увидеть трехмерные лазерные проекции бегущих ахалтекинских скакунов и другие изображения.